La squadra di basket milanese ha recentemente festeggiato i 90 anni di attività, segnando un secolo di passione per il club. La leggenda del Guerriero Biancorosso si lega a questa storia, che attraversa decenni di partite e successi. La squadra, conosciuta per il suo stile e la sua tradizione, ha rappresentato un punto di riferimento per molti appassionati in città.

La storica squadra di basket milanese ha recentemente celebrato un importante traguardo, raggiungendo i 90 anni di attività di successi e tradizione. Questa ricorrenza rappresenta un'occasione per ripercorrere le tappe di una storia fatta di dedizione, passione e grandi protagonisti che hanno contribuito a plasmare il volto del club nel panorama sportivo italiano e internazionale. Il 5 marzo 1946, nacque a New York un atleta destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo del basket: Arthur Kenney. Dotato di grande cuore e di uno spirito competitivo fuori dal comune, Kenney si distinse come uno dei primi giocatori a indossare la maglia dell’Olimpia, ricevendo il merito di essere il primo atleta la cui maglia, il numero 18, fu ritirata dalla società. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La leggenda del Guerriero Biancorosso: la storia di Arthur Kenney

"Otto infinito. Vita e morte di un Mamba": la storia della leggenda del basket Kobe BryantIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

La leggenda di Anna Magnani rivivrà a Hollywood in occasione del 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, che celebra un anno di ricorrenze fondamentali per la storia del cinema italiano e internazionaleLa leggenda di Anna Magnani rivivrà a Hollywood in occasione del 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, che celebra un anno di...