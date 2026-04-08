Grande Fratello Vip la svolta decisa da Mediaset | quando finisce il reality

Mediaset ha annunciato una decisione imprevista riguardo alla conclusione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. La scelta, comunicata di recente, riguarda la durata del reality e potrebbe influenzare la programmazione delle prossime settimane. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, considerando i risultati ottenuti nelle puntate iniziali.

Una decisione inaspettata sarebbe stata presa sul Grande Fratello Vip di Ilary Blasi e che, a prima vista, potrebbe sorprendere, soprattutto alla luce dei dati registrati nelle prime puntate. L’esordio del 17 marzo è stato infatti il meno seguito nella storia del format, con appena 2.146.000 telespettatori e il 18,36% di share. Numeri che avevano subito fatto scattare più di un campanello d’allarme nei corridoi televisivi, aprendo interrogativi sul futuro del programma. Il momento più critico si è verificato pochi giorni dopo, quando la seconda puntata ha registrato un crollo significativo, fermandosi al 14,30% di share e a 1.672.000 spettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Siamo quasi al giro di boa di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook