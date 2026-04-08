Il reality show Grande Fratello Vip non terminerà prima del previsto, come si era ipotizzato in precedenza. Mediaset ha annunciato di aver deciso di prolungare la trasmissione, anticipando così una modifica alla programmazione originaria. La nuova finale del programma verrà spostata rispetto alle date inizialmente previste, con l’obiettivo di continuare a seguire le vicende dei concorrenti. La decisione riguarda anche eventuali variazioni nelle date di messa in onda.

Grande Fratello Vip non chiuderà in anticipo come si era ipotizzato nelle scorse settimane. Al contrario, Mediaset ha deciso di cambiare rotta e prolungare la durata del reality. Dopo un periodo in cui si parlava di ascolti poco soddisfacenti e di una possibile chiusura anticipata, l’azienda del Biscione ha rivalutato la situazione, scegliendo di dare nuova fiducia al programma e di estenderne la messa in onda, forte degli ascolti in aumento rispetto a quelli dell’inizio del reality. Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: nuova data della finale e modifiche alla programmazione TV. La grande novità riguarda proprio la finale del reality, che slitta, come siamo in grado di confermarvi, al 5 maggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip si allunga: nuova finale e cambi di programmazione Mediaset

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