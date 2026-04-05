I jeans bootcut dal taglio slim sono diventati un elemento versatile e moderno nel guardaroba. Si abbinano facilmente a blazer, camicie e top aderenti, adattandosi a diverse occasioni. La loro forma permette di indossarli sia in contesti informali che più eleganti. Con pochi capi abbinati, possono essere facilmente trasformati in protagonisti di outfit diversi, grazie alla loro praticità e stile senza tempo.

S e c’è un modello capace di mettere d’accordo comfort e stile, è proprio questo. I jeans bootcut dal taglio slim si adattano a ogni occasione, ma è negli abbinamenti che fanno davvero la differenza: pochi elementi ben scelti bastano per trasformarli in protagonisti del look. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con le sneakers In versione casual-chic, i bootcut jeans dal taglio slim si indossano con un paio di sneakers dalla silhouette affusolata. Bootcut jeans slim: 5 outfit PE2026. guarda le foto Con il bomber di pelle Il bomber di pelle, corto e rigorosamente nero, valorizza il design aderente dei jeans del momento. Gli stivaletti en pendant completano il look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Versatili e contemporanei, questi jeans si abbinano facilmente a blazer, camicie e top aderenti, diventando un must have della stagione

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Dallo stile casual a quello più raffinato: come abbinare la camicia azzurra per creare look versatili e contemporaneiMinimal ma mai banale, la camicia azzurra è la risposta più chic ai dilemmi di stagione.

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