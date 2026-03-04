I problemi di Monza in 40 anni sono rimasti sempre gli stessi | la città vista dagli ex sindaci

Un video ha mostrato le prime pagine di giornali d’epoca, riproponendo la Monza di quarant’anni fa. Gli ex sindaci della città hanno commentato, sottolineando che i problemi della città non sono cambiati nel tempo. La narrazione mette in evidenza come i temi centrali abbiano mantenuto la loro presenza nel corso degli anni. La scena si apre su immagini che rievocano un passato ancora molto vicino.

Quel video che raccontava con le prime pagine dei giornali dell'epoca la Monza che fu sembrava più attuale che mai. Immagini tirate fuori dagli archivi dove ci si accorgeva che si parlava di un tempo ormai andato da quelle foto in bianco in nero e da quei volti un po' troppo "giovani" di politici e amministratori che oggi hanno ormai qualche capello bianco.

I problemi di Monza in 40 anni sono rimasti sempre gli stessi: la città vista dagli ex sindaciDai tempi di Rosella Panzeri (Dc) quando già si parlava di metropolitana, passando per le battaglie per la Villa Reale e arrivando alle grandi incompiute di oggi. Con la sorpresa, riguardando i giorna ... monzatoday.it

