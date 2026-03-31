Undav salva la Germania all’ultimo minuto in amichevole contro il Ghana

Durante una partita amichevole tra Germania e Ghana, un giocatore tedesco ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti, garantendo la vittoria alla propria squadra. La gara si è conclusa con il risultato di 2-1, con il gol di Undav che ha portato il punteggio finale. La partita si è svolta in territorio neutro e ha visto entrambe le squadre schierare diverse formazioni di riserve.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lunedì scorso, la nazionale di Germania ha affrontato il Ghana in un’amichevole disputata a Stoccarda. Nonostante un esito finale positivo, la prestazione della squadra tedesca ha sollevato alcuni interrogativi. La vittoria per 2-1 è stata segnata da un gol decisivo di Deniz Undav, avvenuto all’ultimo minuto, che ha salvato la situazione per i padroni di casa. Questo match ha messo in evidenza sia le potenzialità della squadra che alcune difficoltà ancora da risolvere. La partita ha visto un avvio promettente con la Germania che è riuscita a segnare rapidamente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Undav salva la Germania all’ultimo minuto in amichevole contro il Ghana. Articoli correlati Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Nagelsmann pensa a ruotare l’organico contro le black starsDopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo. Germania-Ghana: confermate le formazioni per l’amichevole di Stoccarda2026-03-30 19:40:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Germania torna in patria appena tre... Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo.