Gazzetta dello Sport | Napoli conti solidi ma costi in crescita | il modello De Laurentiis

Il Napoli ha presentato un bilancio con una situazione finanziaria stabile, ma i costi sono aumentati nell’ultimo periodo. La società ha mantenuto una solidità economica, pur affrontando una crescita delle spese operative. La gestione segue il modello adottato dal presidente, che mira a bilanciare investimenti e sostenibilità. La situazione viene analizzata dalla Gazzetta dello Sport, evidenziando i principali dati finanziari del club.

Nel racconto di Marco Iaria sulle pagine della Gazzetta dello Sport, i numeri della gestione parlano chiaro: tra il 2004 e il 2025 il Napoli ha registrato un risultato netto aggregato positivo di circa 120 milioni di euro. Un dato che testimonia la strategia del club, capace di generare utili nella maggior parte delle stagioni e di riequilibrare i conti anche dopo fasi di maggiore investimento.

