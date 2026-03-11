Di quanto è aumentato il prezzo della benzina e del diesel a Napoli negli ultimi giorni | i dati

Negli ultimi giorni i prezzi della benzina e del diesel sono saliti a Napoli, con un aumento complessivo che ha raggiunto fino al 5,9%. I dati indicano che tra il 25 febbraio e il 5 marzo i costi dei carburanti sono cresciuti significativamente, seguendo l’andamento delle quotazioni sui mercati internazionali. La variazione si inserisce in un contesto di aumento generale che interessa anche altre città italiane.

Corrono i prezzi dei carburanti, in particolare in quattro città italiane, Milano, Roma, Napoli e Torino, dove tra il 25 febbraio (prima dell’attacco all’Iran, a mercati stabili) e il 5 marzo, a conflitto in corso, benzina e gasolio sono arrivati a toccare punte del 5,9%. I prezzi considerati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

