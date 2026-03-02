Dopo una settimana di pausa, la Vuelle Pesaro si prepara a riprendere l’attività in palestra. L’allenatore Spiro Leka ha comunicato che da domani si tornerà ad allenarsi, dopo aver dedicato gli ultimi giorni a lavoro fisico e tecnico. La squadra ha così completato il periodo di preparazione in vista della prossima partita, che si giocherà domenica.

PESARO Spiro Leka ha dato il liberi tutti. Si tornerà in palestra da domani, martedì. Una settimana, quella alle spalle, con il campionato fermo, passata per lavorare sotto il profilo sia fisico che tecnico: il tagliando e la revisione prima di tornare in pista domenica. Il tutto con un occhio verso la Lituania dove Miniotas è impegnato con la sua nazionale. Il primo giro il pivot è rimasto a guardare i compagni perché il coach del paese Baltico non lo ha inserito nei 12. Non si sa se giocherà invece questa sera. Dopodiché si imbarca per rientrare in Italia e per riaggregarsi con i compagni di squadra mercoledì. Una settimana, invece, quella che la Vuelle ha davanti di preparazione all’incontro in programma contro Cremona, palla a due ad iniziare alle 18 al PalaVitri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, giorni di attesa poi la parola passa al campo

A 97 anni passa 14 ore al Pronto soccorso: prima in attesa di una Tac, poi di un mezzo che lo riportasse a casaL'odissea vissuta dall'uomo all'ospedale di Torrette, dopo essere caduto nella propria abitazione, è raccontata dalla nipote ANCONA – A seguito di...

I “progressi” di genitori e bimbi che vivevano nel bosco. La parola passa al Tribunale per i minoriIl provvedimento della Corte d’appello dell’Aquila non chiude la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vuelle.

Temi più discussi: Vuelle la ’garra’ di Maretto: Che battaglia; Liste d'attesa in Basilicata: I nostri pensionati meritano ascolto e rispetto, servizi adeguati, sanità efficiente. I dettagli; Vuelle la ’garra’ di Maretto | Che battaglia.

Vuelle rimane in attesa, Felder inizia il recupero: gli esami hanno escluso lesioni o complicazioni al piede sinistro dell’americanoPESARO Le condizioni fisiche di Kay Felder ancora al centro delle giornate Vuelle. «Il giocatore è stato sottoposto a ulteriori esami diagnostici per valutare l’entità del problema al piede sinistro, ... corriereadriatico.it

Vuelle attesa dalla battaglia di Cividale. Una tappa cruciale verso la promozioneStasera, se davvero vuol vincere la guerra, la Vuelle dovrà aggiudicarsi la battaglia di Cividale e attraversare indenne il Ponte del Diavolo, simbolo della cittadina friulana. Quanta attesa ci sia ... ilrestodelcarlino.it

Nicolini Infissi insieme alla Vuelle nell'ultima vittoria casalinga contro Rimini. www.nicolinisrl.com . Nicolini Infissi Via Lombardia 19 - 61122 Pesaro (PU) 0721 452260 [email protected] www.nicolinisrl.com . #nicoliniinfissi #infissi #porte #finestre - facebook.com facebook