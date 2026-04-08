Forza Italia ha dichiarato di essere contraria all'acquisto di gas dalla Russia. La decisione si basa sul fatto che le sanzioni imposte a Mosca non sono state modificate nel tempo. La posizione del partito si riferisce alla continuità delle motivazioni che hanno portato all'adozione delle sanzioni, senza indicare cambiamenti nelle condizioni attuali. La questione riguarda le relazioni energetiche con la Russia e le conseguenze delle sanzioni internazionali.

“E’ un successo diplomatico di tutto il mondo che ha lavorato alla de-escalation e quindi anche del governo italiano. La cosa più significativa è che ci sia stata questa tregua di due settimane e vedremo ora se si trasformerà in una pace vera e duratura. Certamente l’Italia continuerà a lavorare per questo obiettivo”. Il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi commenta a ‘Voce Libera’ – prima newsletter di inside politici e interviste sbarcata su Substack – la tregua tra Stati Uniti e Iran. Quanto alla richiesta della Lega di tornare ad acquistare gas russo, l’esponente azzurro chiarisce: “Si tratta di una decisione che va presa a livello europeo perché le sanzioni alla Russia sono europee e non italiane. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Forza Italia: No a forniture di gas dalla Russia

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