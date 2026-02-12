Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona le scelte per la semifinale d’andata di Coppa del Re

L’Atletico Madrid di Diego Simeone e il Barcellona di Hansi Flick scendono in campo questa sera al “Metropolitano” per la semifinale d’andata di Coppa del Re. Le formazioni sono state ufficializzate, e le scelte dei due allenatori promettono una partita intensa e combattuta. I giocatori scendono in campo con l’obiettivo di portare avanti il loro cammino in questa competizione.

Questa sera, alle 21 al Metropolitano, si gioca l’andata della semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

