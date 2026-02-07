Fondazione Arena apre le selezioni Centinaia i posti disponibili

Questa mattina, la Fondazione Arena di Verona ha annunciato l’apertura delle selezioni per centinaia di posti di lavoro. Come ogni anno, il teatro cerca figure professionali che aiuteranno a mettere in scena il grande festival d’opera. Le candidature sono già arrivate numerose, e l’azienda si prepara a scegliere i nuovi collaboratori per la prossima stagione.

L'ente ricerca di comparse, personale di sala e profili tecnici, artistici e amministrativi in vista del 103° Arena Opera Festival Come ogni anno, Fondazione Arena di Verona apre le porte a centinaia di lavoratori che contribuiranno alla realizzazione del più grande festival d’opera al mondo. L’Arena Opera Festival, che da solo genera un indotto di circa due miliardi di euro per l’economia italiana, rappresenta un’occasione professionale unica per artisti, tecnici, impiegati, studenti e persone in cerca di un impiego stagionale. Con l’avvicinarsi dell'edizione numero 103, che debutterà il 12 giugno, la macchina organizzativa si rimette in moto e avvia la selezione delle figure necessarie per sostenere tre mesi di spettacoli dal vivo, con oltre 1.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Fondazione Arena

La Fondazione Arena di Verona inaugura le visite guidate del Teatro Filarmonico, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere la storia, gli ambienti e le attività che rendono questo luogo un punto di riferimento per la cultura musicale della città.

Poste Italiane ha avviato una campagna di selezione per consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale, includendo anche la provincia di Verona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fondazione Arena

Argomenti discussi: Fondazione Arena di Verona ricorda Angelo Foletto; L’Arena di Verona cerca comparse per Opera Festival 2026: come candidarsi; Olimpiadi 2026, apre Casa Lombardia nella piazza della Regione; Le location di Milano-Cortina, cosa vedere e cosa fare a Verona durante le Olimpiadi Invernali.

Arena di Verona: casting per comparse e staff Opera Festival 2025L’ Arena di Verona ha avviato le selezioni per comparse e personale di supporto in vista dell’edizione 2025 dell’ Opera Festival. La Fondazione Arena di Verona ha annunciato l’apertura dei casting per ... it.blastingnews.com

L’Arena di Verona cerca comparse per Opera Festival 2026: come candidarsiArena di Verona cerca comparse per Opera Festival 2026: aperte le candidature, ma c'è tempo solo fino al 12 febbraio. veronaoggi.it

Milo #Manara firma l'omaggio di Fondazione Arena alle #Olimpiadi invernali x.com

askanews. . Milo #Manara firma l'omaggio di Fondazione Arena alle #Olimpiadi invernali facebook