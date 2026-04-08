In Italia, la maggior parte delle persone preferisce acquistare un’auto pagando a rate, con oltre il 60% delle transazioni che vengono finanziate. Questa modalità permette di suddividere nel tempo il costo del veicolo, rendendo più accessibile l’acquisto. Tuttavia, è importante conoscere le modalità di funzionamento dei finanziamenti, i costi associati e i possibili rischi legati a condizioni poco chiare o pratiche scorrette.

Comprare un’auto a rate è la scelta più comune in Italia: oltre il 60% degli acquisti viene finanziato. Ma come funziona il finanziamento auto? Cosa sono TAN e TAEG? Quanto si paga davvero? Ecco la guida completa per non farsi fregare. Il finanziamento auto nel 2026 ha un TAEG medio del 6,96%. Su un’auto da 20.000€ con anticipo del 20% e durata 60 mesi, la rata è di circa 310€mese e si pagano circa 2.600€ di interessi. Prima di firmare, leggi questa guida. Come funziona il finanziamento auto. Il finanziamento è un prestito: la banca o la finanziaria ti dà i soldi per comprare l’auto, tu li restituisci a rate con gli interessi. Le componenti sono: Prezzo dell’auto — il costo totale del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Finanziamento auto: come funziona, quanto costa e come non farsi fregare?

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