Negli ultimi tempi, alcuni supermercati hanno iniziato a proporre confezioni di prodotti con pesi leggermente ridotti rispetto alle versioni precedenti, pur mantenendo lo stesso prezzo. Questa strategia, nota come alleggerimento del prodotto, ha origini antiche nel commercio, ma è stata approfondita di recente da analisi economiche. È importante sapere come riconoscere queste variazioni per evitare di pagare di più per quantità inferiori.

L’accorgimento di alleggerire il peso di una merce senza modificarne il prezzo è antico come il commercio, ma soltanto di recente questa pratica è stata oggetto di studio e di analisi da parte degli economisti. Il termine italiano che la identifica correttamente è “sgrammatura”, ma i media, inclusa la televisione, preferiscono l’inglese “shrinkflation” un vocabolo che deriva dall’unione di due termini: shrink, nel senso di restringere o ridurre, e inflation, inflazione. Non è un caso se le sgrammature si verifichino soprattutto in periodi in cui i prezzi crescono. La letteratura scientifica fa risalire il termine shrinkflation a una.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Confezioni "alleggerite" al supermercato: come riconoscerle per non farsi fregare

Articoli correlati

Ruba 16 confezioni di biscotti al cioccolato al supermercato e picchia vigilante per fuggire: arrestato per rapinaIl ladro 40enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Bologna e accusato del reato di rapina impropria dopo aver picchiato l'addetto alla...

Come capire se un video è un deepfake: 7 controlli semplici per non farsi fregareDifendere la propria identità digitale è diventato sempre più prioritario, soprattutto in un mondo che vede il proliferare convulso e incontrollato...