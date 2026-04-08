Firenze, 8 aprile 2026 - Si è svolto un evento che ha unito musica e riflessione sull’universalità dei sentimenti, con la partecipazione di artisti e musicisti provenienti da diversi paesi. Durante la serata, sono stati eseguiti brani che hanno toccato temi come l’amore, la speranza e la solidarietà, dimostrando come la musica possa attraversare culture e confini. L’evento si è tenuto in una location storica della città, attirando un pubblico vario e coinvolto.

Firenze, 8 aprile 2026 - Un viaggio musicale sul tema dell’universalità dei sentimenti insieme al pianista Ramin Bahrami, tra i massimi interpreti bachiani a livello internazionale, e il giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli, venerdì 10 aprile al Teatro di Fiesole con lo spettacolo “Tra Oriente e Occidente”, nell’ambito della Primavera Fiesole. " È incredibe constatare come i sentimenti non siano legati a una determinata cultura, ma siano davvero universali – spiega Bahrami - si parte dal sommo Bach che, con la sua prima Partita, dipinge un perfetto parlamento musicale, che unisce tutta la cultura europea, dalla Germania alla Francia fino all’Italia, senza però dimenticare l’Oriente, attraverso una delle Sarabande più travolgenti e immaginifiche della sua produzione tastieristica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, De Bortoli e Bahrami: viaggio musicale sull’universalità dei sentimenti

“Tra Oriente e Occidente” con Ramin Bahrami e Ferruccio De Bortoli. 30 gennaio al Teatro Paolo Maurensig di Feletto UmbertoEntra sempre più nel vivo il calendario musicale della stagione 2025/2026 della Fondazione Luigi Bon.

Temi più discussi: Primavera Fiesolana al via con Eugenio Finardi. In arrivo Ferruccio De Bortoli e Ramin Bahrami, Alessandro Lanzoni, Andrew Faber e tanti altri ospiti; Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate Fiesolana; Accade in Toscana ad aprile; Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate Fiesolana.

Fiesole, De Bortoli e Bahrami: viaggio musicale sull’universalità dei sentimentiIl 10 aprile al teatro di Fiesole protagonisti il pianista iraniano e il giornalista e saggista ... msn.com

Francini, Finardi, De Bortoli: la Primavera Fiesolana si presentaAl Teatro di Fiesole dall’8 al 21 aprile, tra gli ospiti anche Ramin Bahrami, Gabriella Greison, Andrew Faber, Nadia Terranova Luca Sommi e Alessandro Lanzoni Fiesole, 23 gennaio 2025 – Musica, teatro ... lanazione.it

Lo scheletro della Fiesole finalmente completato, ecco come appare il Franchi - facebook.com facebook

Arrivo allo stadio Curva Fiesole in stile @peuterey #FiorentinaJuve x.com