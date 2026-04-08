Fiamma nel cortile di palazzo Broletto | evacuati gli uffici di Provincia e Prefettura

Nel pomeriggio si è verificato un principio di incendio nel cortile di un palazzo storico nel centro cittadino, coinvolgendo un’area che ospita uffici pubblici. L’evento ha portato all’evacuazione degli spazi occupati dalla Provincia e dalla Prefettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Un principio d’incendio ha interrotto la quotidiana attività degli uffici pubblici nel centro cittadino. Poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 8 aprile, Polizia di Stato, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in piazza Paolo VI per un rogo sviluppatosi all’interno del cortile di Palazzo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Principio di incendio in Broletto, evacuati gli ufficiPaura in centro a Brescia, ieri mattina, a Palazzo Broletto, sede di alcuni uffici comunali, della Provincia e della Prefettura di Brescia, dove si è... Temi più discussi: Fiamma nel cortile di palazzo Broletto: evacuati gli uffici di Provincia e Prefettura - BresciaToday; Tirano, auto in fiamme: ipotesi gesto doloso. Contrasti tra vicini di casa; A fuoco il tetto nel cuore della notte, paura per il residence: 24 vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme; Auto in fiamme nella notte: intervengono i Vigili del fuoco. Giochi Milano-Cortina, il viaggio della Fiamma olimpica in Veneto e il «bacio» delle torce sotto il balcone di Giulietta: «Speriamo porti un vero messaggio di pace»Ha fatto il suo ingresso ufficiale in Veneto nella stessa piazza Bra in cui ci sarà anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi. Accolta dai veronesi che ... corrieredelveneto.corriere.it L'Emilia accoglie la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato l'Emilia, facendo tappa a Modena con gli allievi ufficiali dell’Accademia militare nel cortile d'onore. Poi i tedofori in piazza a Reggio ... rainews.it #TemptationIsland: Arriva la prima foto ufficiale del ritorno di fiamma tra #FrancescaSorrentino e #ManuelMaura - facebook.com facebook Tenere il cane alla catena è maltrattamento di animali, vita nuova per Fiamma. Brambilla: «Ne chiederemo l'affidamento» x.com