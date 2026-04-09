Ieri mattina a Brescia si è verificato un principio di incendio nel Palazzo Broletto, sede di uffici comunali, della Provincia e della Prefettura. L’allarme ha portato all’evacuazione degli ambienti, creando momenti di apprensione tra dipendenti e cittadini presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare l’origine del principio di incendio e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Paura in centro a Brescia, ieri mattina, a Palazzo Broletto, sede di alcuni uffici comunali, della Provincia e della Prefettura di Brescia, dove si è verificato un allarme incendio. Una colonna di fumo ha iniziato a sprigionarsi all’interno dell’edificio, gettando nel panico dipendenti e visitatori. A lanciare l’allarme sono stati alcuni impiegati, che hanno subito notato un forte odore di bruciato provenire dai piani bassi del palazzo storico, sede medioevale delle Signorie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e gli operatori del 118, allertati per un principio di incendio a una cabina elettrica, situata all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Principio di incendio in Broletto, evacuati gli uffici

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