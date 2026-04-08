Festa dell' arte e dei sapori a Pomarance

Sabato 11 aprile si svolgerà a Pomarance la prima edizione della Festa dell’arte e dei sapori, un evento che si terrà nel centro storico del borgo. L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Commerciale Naturale, con il supporto del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio di enti locali. La manifestazione offrirà un programma ricco di esposizioni artistiche e degustazioni di prodotti locali, invitando i partecipanti a scoprire le caratteristiche del territorio.

Un programma denso, un borgo tutto da scoprire. Sabato 11 aprile nel centro storico di Pomarance appuntamento con la prima edizione della ‘Festa dell’arte e dei sapori’, evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale (con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Giappone, primavera da favola. Arte, cultura e sapori unici durante la fioritura dei ciliegidi Egidio Scala La primavera in Giappone ha un simbolo universale: il sakura, il fiore di ciliegio.

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Festiva delle Abilità: torna la festa dell’arte accessibile, inclusiva e di tuttiTanti gli appuntamenti della manifestazione che promuove l’arte in tutte le sue forme. In programma anche numerosi laboratori aperti al pubblico L’evento, che è promosso dalla Fondazione Mantovani ... disabili.com

*Festa degli Aquiloni a Ficarazzi! Domenica 12 aprile, il cielo di Ficarazzi si tinge di colori e diventa il palazzo degli aquiloni! Siete tutti invitati a una giornata speciale dedicata a grandi e piccini, all'insegna del divertimento e della libertà. Vi aspettia - facebook.com facebook

#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com