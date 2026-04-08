Fermato in monopattino tenta di sbarazzarsi di un serramanico lanciandolo dal ponte dell’autostrada

Durante un controllo serale, gli agenti della polizia locale di Tarquinia hanno fermato un uomo che guidava un monopattino elettrico senza casco. In seguito alla verifica, l’uomo ha tentato di disfarsi di un serramanico, lanciandolo dal ponte dell’autostrada. La polizia ha recuperato l’arma e ha proceduto con le verifiche, mentre il soggetto è stato portato in commissariato. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dell’uomo e il sequestro dell’arma.

Tutto è iniziato con una banale infrazione al codice della strada. Gli agenti della polizia locale di Tarquinia, impegnati in un servizio di pattugliamento serale, hanno notato un uomo su un monopattino elettrico senza indossare il casco. Dopo averlo fermato per le verifiche di rito, l'attenzione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Giovane tenta la fuga in monopattino. In tasca coltello a serramanicoVenerdì mattina i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un minorenne dopo un controllo di routine. Temi più discussi: Lotta allo spaccio, pusher fermato dal cane della polizia locale mentre tenta di fuggire; Bologna, arrestato dalla Polizia Locale un 19enne per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti; Tre minori rubano un’auto e scappano. Fermati: addosso droga e un coltello; Latina, fermato in zona Piccarello con cocaina, crack, hashish e marijuana: arrestato un giovane. Parma, il monopattino va a 100 all’ora e prova a scappare dalla polizia: «Era anche senza casco, seimila euro di multa». Dal 16 maggio l'obbligo di targaSul mezzo sequestrato oltre al sellino erano state aggiunti anche due motori elettrici e due batterie supplementari. La Lega: «Stop a questi fuorilegge» ... corrieredibologna.corriere.it In monopattino a cento all'ora: maxi multa da oltre 6mila euroAveva trasformato il veicolo elettrico in qualcosa di assurdo. Senza casco ha tentato pure la fuga dagli agenti di Polizia ... today.it Un commesso è stato licenziato a Londra per aver fermato un ladro. Walker Smith, 54 anni, da circa 17 dipendente del supermercato Waitrose (con spesso clienti della middle e upper class britannica), è stato messo alla porta perché nel weekend di Pasqua h - facebook.com facebook #Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’ #Udinese x.com