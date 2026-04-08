Fermato in monopattino tenta di sbarazzarsi di un serramanico lanciandolo dal ponte dell’autostrada

Durante un controllo stradale, gli agenti della polizia locale di Tarquinia hanno fermato un uomo che viaggiava in monopattino senza casco. L'uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha cercato di disfarsi di un oggetto, lanciandolo dal ponte dell’autostrada. Successivamente, è stato sottoposto a perquisizione e gli sono stati trovati altri oggetti di interesse. Il fatto si è verificato in un contesto di normale attività di controllo stradale.

Tutto è iniziato con una banale infrazione al codice della strada. Gli agenti della polizia locale di Tarquinia, impegnati in un servizio di pattugliamento serale, hanno notato un uomo su un monopattino elettrico senza indossare il casco. Dopo averlo fermato per le verifiche di rito, l'attenzione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Giovane tenta la fuga in monopattino. In tasca coltello a serramanicoVenerdì mattina i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un minorenne dopo un controllo di routine. Temi più discussi: Fermato in monopattino tenta di sbarazzarsi di un serramanico lanciandolo dal ponte dell’autostrada; Pugno duro della Polizia locale: fermato con un coltello sul monopattino, tenta di disfarsi dell'arma lanciandola dal cavalcavia; Lotta allo spaccio, pusher fermato dal cane della polizia locale mentre tenta di fuggire; Bologna, arrestato dalla Polizia Locale un 19enne per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Pugno duro della Polizia locale: fermato con un coltello sul monopattino, tenta di disfarsi dell'arma lanciandola dal cavalcaviaL’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a obbligo di firma, è stato denunciato per resistenza e porto abusivo. Il sequestro è avvenuto nell'ambito dei controlli serali potenziati dal nuov ... civonline.it Parma, fermato monopattino elettrico truccato: con 2 motori raggiungeva i 100 km/hLa Polizia di Parma ha sequestrato un monopattino elettrico modificato che superava i 100 km/h; multe per oltre 6.000 euro al conducente. auto.everyeye.it Guida mentre parla al cellulare, viene fermato e tenta di travolgere l’agente - facebook.com facebook #Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’ #Udinese x.com