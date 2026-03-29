Una famiglia anglo-australiana di Palmoli si trova al centro di una nuova vicenda. I tre bambini sono risultati febbricitanti, mentre la madre non può prendersi cura di loro. La situazione ha generato ulteriore tensione all’interno del nucleo familiare, che si trova ad affrontare un momento difficile. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni già presenti nella vicenda.

Nuovo capitolo nella vicenda della famiglia anglo-australiana di Palmoli: mentre i tre bambini sono malati con la febbre, la madre Catherine non può accudirli, aumentando la tensione emotiva e il dramma del nucleo familiare. Il Comune ha deciso di intervenire con una misura temporanea per favorire il ricongiungimento dei genitori con i figli. Grazie a una delibera di Giunta, Nathan e Catherine hanno ricevuto l’assegnazione di un alloggio a finalità sociale situato vicino al campo sportivo, in contrada Fontelacasa. La concessione è limitata a un periodo massimo di due anni e rappresenta un supporto straordinario, finalizzato a permettere alla coppia di completare la ristrutturazione del casolare nel bosco, oggi privo di certificato di abitabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Di cosa si sono ammalati”: Famiglia nel bosco, un’altra brutta notizia

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