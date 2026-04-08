Europa voltagabbana | plaude al cessate il fuoco in Iran ma dopo gli attacchi di Usa e Israele invocava il regime change

Nella notte tra martedì e mercoledì, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver accettato una tregua di 15 giorni con l’Iran, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale. Mentre alcune nazioni hanno espresso soddisfazione per il cessate il fuoco, si sono anche registrate prese di posizione che invitavano al cambio di regime, in particolare dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. La situazione resta complessa e in continua evoluzione.

Quando nella nottata tra martedì e mercoledì Donald Trump ha annunciato di aver accettato una tregua di 15 giorni con l’Iran, il mondo intero ha tirato un sospiro di sollievo. In pochi minuti si è passati dalla prospettiva di un’escalation catastrofica, con l’incubo di un conflitto nucleare, alla speranza di un percorso di pace. Anche a Bruxelles e in diverse cancellerie europee devono aver provato lo stesso sollievo. Ma anche imbarazzo. Perché poco dopo gli attacchi indiscriminati di Stati Uniti e Israele all’Iran, negli stessi palazzi si parlava di “ opportunità “, si condannava solo la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo o, nel migliore dei casi, si taceva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Europa voltagabbana: plaude al cessate il fuoco in Iran, ma dopo gli attacchi di Usa e Israele invocava il regime change Leggi anche: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran. «Lo stretto di Hormuz riapre», ma Teheran avrà un pedaggio Leggi anche: Iran, ucciso Khamenei. Putin: «Violate le norme morali e di diritto». La Cina: «Cessate il fuoco». Nuova ondata di attacchi su Teheran: «Difese aeree distrutte». Larijani: «Vendetta contro Usa e Israele» Attacco all'Iran, qual è il vero obiettivo di Usa e Israele