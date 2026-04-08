Per le partite di giovedì 9 aprile, il Bologna affronterà l’Aston Villa e la Fiorentina il Crystal Palace nei quarti di finale delle competizioni europee. Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per entrambe le sfide, che si terranno alle ore 21. I fischietti incaricati dirigeranno i match, contribuendo a definire il percorso delle squadre in questa fase delle competizioni continentali.

Il Bologna e la Fiorentina si preparano a due sfide cruciali nei quarti di finale delle competizioni europee, con designazioni arbitrali ufficiali per i match contro l’Aston Villa e il Crystal Palace previsti per giovedì 9 aprile alle ore 21. Sandro Schärer, fischietto svizzero, sarà il protagonista della gestione tecnica per l’incontro tra i rossoblù e gli inglesi. Sarà supportato dai colleghi Stéphane De Almeida e Jonas Erni come assistenti, mentre Anojen Kanagasingam opererà come quarto uomo. La tecnologia VAR per il match di Europa League sarà affidata a Fedayi San, che lavorerà insieme a Lukas Fähndrich. La partita sarà trasmessa su Uno, Calcio e tramite il servizio NOW. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa League e Conference: ecco i fischietti per Bologna e Viola

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