La giudice di Thun ha respinto le richieste della famiglia Elkann riguardo alla giurisdizione sulla successione di Marella Caracciolo. La causa riguardava la decisione di spostare in Svizzera la competenza legale sulla vicenda, mentre la famiglia aveva anche richiesto di destinare due milioni di euro alla madre della defunta. La decisione si basa su questioni legali riguardanti l’eredità e i diritti di successione.

Svolte sulla questione dell'eredità della famiglia Agnelli, John Elkann e i fratelli sono stati condannati in Svizzera, dovranno pagare €1 milione di spese legali a Margherita Agnelli. La madre di John Elkann ha ottenuto una vittoria importante davanti al tribunale svizzero di Thun nella causa contro i figli John, Lapo e Ginevra Elkann, riguardante la successione della madre Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Con una sentenza del 2 aprile, resa pubblica il 7, la giudice Antonie Meyes Schürch ha respinto la richiesta dei tre Elkann di far riconoscere la competenza del diritto svizzero sulla successione e di escludere Margherita dall’eredità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Eredità Agnelli, respinta richiesta di Elkann di spostare in Svizzera giurisdizione su successione di Marella, 2 mln€ alla madre

Eredità Agnelli, il giudice di Thun rigetta la richiesta degli Elkann che volevano radicare la giurisdizione in SvizzeraGli Elkann perdono un altro round nella battaglia legale familiare con la madre Margherita Agnelli.

Eredità Agnelli, il gip respinge la richiesta di messa alla prova per John ElkannTorino, 11 febbraio 2026 – È stata rigettata la richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda...

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Eredità Agnelli, John Elkann perde in tribunale: dovrà pagare 2 milioni alla madre MargheritaIl tribunale di Thun, in Svizzera, non si pronuncerà sulla questione della successione di Marella Caracciolo, madre di Margherita Agnelli e nonna di John, Ginevra e Lapo Elkann, che ... ilmessaggero.it

John Elkann obbligato a risarcire la mamma con un milione di euro: sconfitta in tribunale in Svizzera per l’eredità AgnelliCon i fratelli, chiedeva che fosse un giudice svizzero a decidere sulla successione della nonna, da cui la mamma Margherita Agnelli non ha ereditato niente ... torinotoday.it

La Svizzera boccia John Elkann e i suoi fratelli Lapo e Ginevra nella querelle con la madre Margherita attorno all’eredità di Gianni Agnelli. Un brutto colpo che, salvo ribaltamenti in appello, potrebbe pesare e non poco sulla causa civile in corso a Torino. Di Ett - facebook.com facebook

Eredità Agnelli, gli Elkann perdono in Tribunale a Thun (in Svizzera) contro Margherita: dovranno pagare 2 milioni x.com