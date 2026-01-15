Pd se Trump attacca non teniamo | perché Elly Schlein può crollare

L’attuale scenario politico evidenzia le sfide di Elly Schlein nel mantenere coesione all’interno del centrosinistra, tra tensioni sulla politica internazionale e divisioni interne. La recente crisi, con dichiarazioni e attacchi provenienti da vari fronti, mette in discussione la stabilità del suo ruolo. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni del panorama politico italiano e il futuro del partito.

Una bomba iraniana su Elly Schlein. Non c'è solo il centrosinistra a spaccarsi sulla politica internazionale, dall' Ucraina a Gaza fino al Venezuela e alla Groenlandia. No, è lo stesso Pd a essere diviso su temi cruciali per il Paese e forse è proprio quanto sta succedendo a Teheran (e intorno a Teheran) a dimostrare come le ambizioni di "forza di governo" dei dem siano, al momento, solo una illusione. In questo senso il retroscena del Giornal e è illuminante. "È inutile che perdi tempo - confida ad Augusto Minzolini Giuseppe Fioroni, ex ministro di Prodi -, non ci arrivano. Per loro il mondo si divide in rosso e nero, non guardano al merito delle questioni.

Conte: “M5s e Pd divisi sull’Ucraina? Noi siamo per la Pace”/ “Azioni di Trump legittimano attacchi di Putin” - L'ex presidente Giuseppe Conte intervistato da Il Foglio ha parlato di alcune tematiche attuali tra cuila divisione tra M5S e Pd sul sostegno al Dl Ucraina ... ilsussidiario.net

Iran, Trump incita i manifestanti a resistere e promette aiuti: "Stanno arrivando" - Le capitali europee convocano gli ambasciatori di Teheran Melania Trump e la notte delle elezioni: il documentario svela perché non ... msn.com

Donald Trump torna ad attaccare Jerome Powell dopo l’indagine federale del DOJ sul presidente della Fed per la ristrutturazione della sede della Banca centrale americana da 2,5 miliardi di dollari. Powell, però, incassa il sostegno di diversi senatori Usa, di s facebook

"O è incapace o è disonesto": Donald #Trump attacca nuovamente Jerome #Powell dopo che il governatore della #Fed è finito sotto indagine del DOJ per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della #FederalReserve x.com

