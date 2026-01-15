Pd se Trump attacca non teniamo | perché Elly Schlein può crollare

L’attuale scenario politico evidenzia le sfide di Elly Schlein nel mantenere coesione all’interno del centrosinistra, tra tensioni sulla politica internazionale e divisioni interne. La recente crisi, con dichiarazioni e attacchi provenienti da vari fronti, mette in discussione la stabilità del suo ruolo. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni del panorama politico italiano e il futuro del partito.

Una bomba iraniana su Elly Schlein. Non c'è solo il centrosinistra a spaccarsi sulla politica internazionale, dall' Ucraina a Gaza fino al Venezuela e alla Groenlandia. No, è lo stesso Pd a essere diviso su temi cruciali per il Paese e forse è proprio quanto sta succedendo a Teheran (e intorno a Teheran) a dimostrare come le ambizioni di "forza di governo" dei dem siano, al momento, solo una illusione. In questo senso il retroscena del Giornal e è illuminante. "È inutile che perdi tempo - confida ad Augusto Minzolini Giuseppe Fioroni, ex ministro di Prodi -, non ci arrivano. Per loro il mondo si divide in rosso e nero, non guardano al merito delle questioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

