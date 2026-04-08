Il Comune di Prato ha aperto le candidature per i posti di presidente e scrutatore in vista delle elezioni amministrative di maggio. La procedura è rivolta principalmente a disoccupati, che avranno priorità nella selezione. Le persone interessate possono presentare domanda seguendo le modalità indicate dall’ente, con scadenza ancora da definire. Questa iniziativa mira a coinvolgere cittadini in attività di supporto alle operazioni di voto.

Il Comune di Prato apre le candidature per i ruoli di presidenti e scrutatori in vista delle amministrative di maggio. I cittadini interessati possono manifestare la propria disponibilità tramite procedura online fino al 22 maggio, ore 13. Per accedere a questi incarichi è fondamentale essere stati iscritti all’albo dei presidenti o degli scrutatori entro l’anno solare 2025. Questo requisito temporale definisce il perimetro dei candidabili per le prossime consultazioni locali. Calendario operativo e impegni dei seggi. L’attività operativa inizierà sabato 23 maggio dalle ore 16, momento dedicato alla predisposizione del materiale elettorale. Il servizio proseguirà poi domenica 24 e lunedì 25 maggio, dall’apertura dei seggi fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni a Prato: aperti i posti per scrutatori, priorità ai disoccupati

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