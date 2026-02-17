Nomina scrutatori per il referendum | a Lanciano priorità a studenti e disoccupati

A Lanciano, la commissione elettorale ha aperto le candidature per gli scrutatori del referendum del 22 e 23 marzo 2026, puntando a coinvolgere principalmente studenti e disoccupati. L’obiettivo è garantire una partecipazione più ampia e diversificata alla gestione dei seggi, offrendo opportunità a chi cerca lavoro o studia. La selezione avviene attraverso un avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune, che invita tutti i cittadini interessati a presentare domanda entro una certa data.

La commissione elettorale comunale ha indetto un avviso pubblico per la nomina degli scrutatori alla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo: istanze in modalità digitale vanno presentate entro il 22 febbraio La commissione elettorale comunale rende noto che, in occasione della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, è stato indetto un avviso pubblico finalizzato alla nomina degli scrutatori di seggio. L’avviso è rivolto agli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Lanciano. È prevista una priorità nella nomina a favore di: cittadini disoccupati o inoccupati, iscritti al Centro territoriale per l’impiego; studenti iscritti a scuole secondarie superiori o università, purché disoccupati o inoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego.🔗 Leggi su Chietitoday.it

