Nomina scrutatori per il referendum | a Lanciano priorità a studenti e disoccupati
A Lanciano, la commissione elettorale ha aperto le candidature per gli scrutatori del referendum del 22 e 23 marzo 2026, puntando a coinvolgere principalmente studenti e disoccupati. L’obiettivo è garantire una partecipazione più ampia e diversificata alla gestione dei seggi, offrendo opportunità a chi cerca lavoro o studia. La selezione avviene attraverso un avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune, che invita tutti i cittadini interessati a presentare domanda entro una certa data.
La commissione elettorale comunale ha indetto un avviso pubblico per la nomina degli scrutatori alla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo: istanze in modalità digitale vanno presentate entro il 22 febbraio La commissione elettorale comunale rende noto che, in occasione della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, è stato indetto un avviso pubblico finalizzato alla nomina degli scrutatori di seggio. L’avviso è rivolto agli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Lanciano. È prevista una priorità nella nomina a favore di: cittadini disoccupati o inoccupati, iscritti al Centro territoriale per l’impiego; studenti iscritti a scuole secondarie superiori o università, purché disoccupati o inoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Referendum 2026: priorità a disoccupati e studenti per la nomina degli scrutatoriIl Comune di Cesa ha annunciato che, anche per le elezioni di fine marzo, darà priorità a disoccupati e studenti nella scelta degli scrutatori.
Referendum del 22 e 23 marzo, pubblicato bando scrutatori: l'80% tra disoccupati e categorie protetteIl Comune di Bari ha pubblicato il bando per la nomina degli scrutatori in vista del referendum sulla riforma della Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nomina scrutatori di seggio per il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Domanda per nomina scrutatori e segnalazione per sostituzione assenze ai seggi - Referendum 22 e 23 marzo 2026; REFERENDUM COSTITUZIONALE del 22 e del 23 MARZO 2026: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÁ PER ISTITUZIONE DI ELENCO AGGIUNTIVO per Presidenti e Scrutatori; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: disponibilità ad assumere incarico di Scrutatore di seggio.
Faenza. Nomina scrutatori per referendum: domande entro il 21 febbraioIl termine ultimo per comunicare la propria disponibilità a svolgere l'attività di scrutatore in occasione delle prossime consultazioni referendarie ... ravennanotizie.it
EUROPA VERDE FOGGIA Referendum: Europa Verde Foggia propone sorteggio integrale degli scrutatoriUna proposta per introdurre il sorteggio integrale degli scrutatori, con priorità per disoccupati, inoccupati e studenti universitari ... statoquotidiano.it
LA REPLICA Il centrodestra sulla nomina scrutatori: "Applichiamo la legge, i risultati del sorteggio sono sotto gli occhi di tutti" L'articolo facebook