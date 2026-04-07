Dossier Baggio svelato il contenuto del documento che poteva cambiare il calcio italiano

È stato reso noto il contenuto di un documento noto come Dossier Baggio, un fascicolo che avrebbe potuto influenzare il panorama del calcio italiano. Il testo, di cui si conosce ora il contenuto completo, riguarda dettagli e informazioni che, se fossero stati diffusi in modo diverso, avrebbero potuto modificare gli equilibri del settore. La pubblicazione del dossier apre a nuove possibilità di analisi sulle vicende legate alla disciplina sportiva.

di Mauro Munno . Ecco in cosa consisteva veramente. Ogni volta che il calcio italiano scivola in una nuova crisi, riemerge un fantasma dal passato: il Dossier Baggio. Viene evocato regolarmente dopo i fallimenti della Nazionale o le eliminazioni precoci dai grandi tornei, quasi fosse un amuleto perduto. Ma, al di là del mito, sorge spontanea una domanda: in cosa consisteva realmente quel documento?? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Non si tratta di un’opera di fantasia o di un misterioso faldone alimentato dalla nostalgia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dossier Baggio, svelato il contenuto del documento che poteva cambiare il calcio italiano Dossier Baggio, cos’è il piano mai realizzato che poteva cambiare il calcio italianoNewcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A?... Novecento pagine per rilanciare il calcio italiano: che fine ha fatto il dossier di Baggio mai considerato e cosa prevedeva24 giugno 2010: l’Italia perde 3-2 contro la Slovacchia nell’ultima partita del girone del Mondiale in Sudafrica e viene eliminata. Dossier Baggio, poteva davvero cambiare il calcio nostrano? Ecco cosa c’è da sapereIn esclusiva sul canale di Cronache di Spogliatoio, Vittorio Petrone, ex manager del Divin Codino, svela i dettagli del dossier Baggio Ogni volta che il calcio italiano sprofonda in una nuova crisi, t ... lazionews24.com Italia, dossier Baggio: le 900 pagine ignorate tornate d’attualità dopo il flop della nazionale. Cosa prevedeva il pianoIl dossier Baggio torna d’attualità dopo il flop dell’Italia: ecco cosa prevedevano le 900 pagine presentate in Figc e finite ai margini ... affaritaliani.it