Ecco la nuova Inter secondo la Gazzetta | 4-3-2-1 rivoluzionario e 4 colpi

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter sta studiando un nuovo modulo tattico 4-3-2-1, considerato rivoluzionario rispetto ai sistemi precedenti. La società avrebbe pianificato anche quattro acquisti specifici per rafforzare la rosa e adattarsi a questa nuova impostazione. La squadra si prepara quindi a un cambiamento tattico e strategico, con l’obiettivo di migliorare la propria competitività nella prossima stagione.

L’Inter guarda avanti e inizia a progettare il proprio futuro. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe lavorando a una profonda rivoluzione tecnica in vista della stagione 202627, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva ma allo stesso tempo sostenibile dal punto di vista economico sotto la gestione Oaktree. Il cambiamento più evidente potrebbe riguardare il sistema di gioco. Dopo oltre sette anni di difesa a tre, il progetto tecnico potrebbe virare verso un 4-3-2-1, segnando una svolta tattica significativa rispetto al passato recente. Tra i pali il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, considerato da tempo il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: La nuova Inter del prossimo anno secondo la Gazzetta: 4 acquisti per oltre 100 mln Milan, il calciomercato secondo Tare: ecco i due colpi per reparto previsti in estateLa sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura. Temi più discussi: Mercato Inter, Chivu non ha dubbi: ecco chi vuole su tutti! E la dirigenza già lo sa; Inter-Roma: ecco come comprare i biglietti del match di San Siro; Vicario in pole, ma non è solo: ecco chi è l'ultimo nome per la porta dell'Inter; SportMediaset: Accomando: Il Barcellona su Bastoni, ecco la richiesta dell'Inter Video. Inter, ecco la nuova maglia home per la stagione 2026/27: c'è la data di uscitaArrivano da Footy Headlines le prime indicazioni riguardo alla maglia home dell'Inter per il 2026-27. La base resta ovviamente quella delle canoniche strisce nerazzurre, che avranno dei motivi a zig-z ... msn.com Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove interverràIl mercato estivo è da sempre paragonabile alle aste del pesce. Tutte i club hanno esigenze da soddisfare, la maggior parte comuni, motivo per cui i giocatori si acquistano a prezzi maggiorati a causa ... tuttomercatoweb.com Dall'Inghilterra: "Il Tottenham cambia portiere e spinge Vicario verso l'Inter" - facebook.com facebook Corsera - #Inter, incredibile coincidenza con l'anno scorso nelle ultime sette. Ma Chivu ha uno slancio in più x.com