In città si parla con insistenza di un possibile ingaggio per l’allenatore tedesco, che avrebbe suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori. La voce si diffonde tra le strade e sui social, alimentando aspettative e discussioni. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il nome dell'allenatore viene spesso menzionato in relazione alla squadra locale. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti, mentre i tifosi continuano a seguire con attenzione ogni aggiornamento.

E allora, mettiamoci comodi. Accomodiamoci sulla poltrona di questa commedia dell’arte che è diventato il toto allenatore del Napoli dove i copioni si scrivono a Milano e Torino e noi, poveri meridionali col bilancio in attivo, dovremmo limitarci a fare da spettatori paganti. Ma la musica è cambiata, signori miei. La fanfara del Nord ha già deciso: il “Dopo-Conte” è servito, spingendo con una forza che sa di disperazione per riportare Antonio sulla panchina della Nazionale, pur di non vederlo all’ombra del Vesuvio. Una pressione mediatica asfissiante, manco fosse l’unica soluzione per salvare il calcio italico, quando in realtà è solo la solita paura di vedere il Napoli di nuovo troppo forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - E allora io a Napoli voglio Jurgen Klopp

Arne Slot fa arrabbiare i tifosi del Liverpool con un sottile colpo a Jurgen KloppRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Sorpresa al biathlon: spunta Jurgen Klopp a suonare la campana dell'ultimo giroEra atteso da tempo e oggi finalmente Jurgen Klopp ha avuto l’opportunità di seguire dal vivo il biathlon, uno degli sport da lui preferiti.

KLOOP AL NAPOLI!! ADL CAMBIA TUTTO CONTE VIA A GIUGNO

Jürgen Klopp e quella stanchezza per il lavoro che riconosciamo ma non sappiamo spiegareCome posso dirlo? Sto finendo le energie. Guarda dritto in camera Jurgen Klopp, uno degli allenatori di calcio più vincenti su piazza, nel video in cui annuncia che a fine stagione si dimetterà ... huffingtonpost.it

Il grande romanzo di Jürgen Klopp a LiverpoolLe parole d’addio di Klopp al Liverpool sono perfettamente sovrapponibili a quelle dell’addio al Borussia Dortmund, ad aprile 2015, dopo due campionati tedeschi consecutivi (2011 e 2012) vinti alla ... esquire.com