Jurgen Klopp, noto ex allenatore del Liverpool, si è presentato ad Anterselva per partecipare alla staffetta maschile di biathlon, sorprendendo tutti. La sua passione per questo sport lo ha spinto a raggiungere la località italiana poche ore prima della gara, dove ha deciso di suonare la campana dell’ultimo giro, attirando l’attenzione dei presenti.

Era atteso da tempo e oggi finalmente Jurgen Klopp ha avuto l’opportunità di seguire dal vivo il biathlon, uno degli sport da lui preferiti. L’ex allenatore del Liverpool ha raggiunto Anterselva questa mattina per assistere alla staffetta maschile, alla quale è stato invitato anche per suonare la campana dell’ultimo giro. Sorridente come sempre, con il berretto olimpico della sua Germania, Klopp non è certo passato inosservato tra giornalisti e anche gli stessi biatleti, tra i quali il norvegese Christiansen, grande tifoso del Liverpool, che lo ha abbracciato dopo la gara. Quella per il biathlon è una passione che Klopp non ha mai nascosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorpresa al biathlon: spunta Jurgen Klopp a suonare la campana dell'ultimo giro

