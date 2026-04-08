Dove comprare casa a Palermo la nuova geografia dei prezzi | i quartieri che volano e dove il mattone è in crisi
A Palermo i prezzi delle case stanno cambiando rapidamente, con alcuni quartieri che registrano aumenti significativi mentre altri affrontano difficoltà. Molti acquirenti, italiani e stranieri, sono interessati a investimenti immobiliari nelle aree emergenti, mentre altri preferiscono lasciare il centro storico per cercare ambienti più tranquilli. La città si sta distinguendo per questa varietà di tendenze nel mercato immobiliare, che evidenzia una geografia in evoluzione.
A Palermo il mattone conta. E non solo per chi cerca casa. Se da una parte c'è chi lascia il centro storico per sfuggire alla movida selvaggia, dall'altra non mancano acquirenti (anche stranieri) attratti dalla possibilità di fare un investimento, stuzzicati da zone emergenti per il mercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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