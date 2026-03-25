Dove comprare casa a Catania la geografia dei prezzi | i quartieri che volano e dove il mattone è in crisi

Il mercato immobiliare a Catania sta vivendo una fase di crescita, con alcune zone che registrano aumenti significativi dei prezzi e altre che invece mostrano segnali di stabilità o calo. La situazione si sta definendo nel corso dei mesi, con variazioni che riflettono la maturazione del settore nella città siciliana. Questa dinamica interessa diverse aree, influenzando le scelte di chi desidera acquistare una casa.

Il settore immobiliare etneo mostra una crescita delle quotazioni medie, con incrementi percentuali tra i più alti in Italia previsti per il prossimo anno. Un mercato che segue tre velocità: dal prestigio del centro e della costa alla resilienza delle zone residenziali e alla riqualificazione delle periferie. Dossier ha mappato il territorio tra rincari e occasioni La Sicilia immobiliare del 2026 sta consolidando, mese dopo mese, una fase di risalita. Qui il mercato è in piena maturazione. Dopo anni di incertezze, infatti, il comparto sta dando prova di notevole dinamismo. Specialmente a Catania. La casa non è più vista come semplice "bene... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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