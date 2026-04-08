Domande commissari Maturità 2026 | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 8 aprile alle 14 | 20
Mercoledì 8 aprile alle 14:20 si terrà un evento in diretta in cui si discuteranno le domande che i commissari di maturità devono preparare per il 2026. Le domande devono essere presentate entro il 13 aprile, data limite per inoltrare le richieste di incarico come commissari o presidenti di commissione. La conversazione sarà guidata da un rappresentante di un'associazione sindacale dedicata al settore scolastico.
C'è tempo fino al 13 aprile per presentare le domande per diventare commissari o presidenti di commissione in vista degli esami di maturità 2026. Le domande possono essere presentate online tramite il sistema POLIS. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Domande commissari Maturità 2026: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cavallini (Anief) LIVE Mercoledì 8 aprile alle 14:30C'è tempo fino al 13 aprile per presentare le domande per diventare commissari o presidenti di commissione in vista degli esami di maturità 2026.
Temi più discussi: Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]; Commissari esterni Maturità 2026, tutti i docenti sono obbligati a presentare domanda?; Maturità 2026 al via domande per commissari esterni, termine ultimo 13 aprile; Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assenti.
Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile su Istanze online. GUIDA MIMMaturità 2026: al via la domanda per la nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni. Chi deve e chi può (non) presentare domanda. orizzontescuola.it
Maturità 2026: domande docenti entro il 13/04 come commissari esterni: i consigli per non sbagliare – DIRETTA ore 16,00Con la pubblicazione della nota n. 90455 del 25 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato il percorso amministrativo per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato 20 ... tecnicadellascuola.it
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