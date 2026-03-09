La staffetta silenziosa | ruolo accuse e nuovo arresto nell’omicidio Colalongo

Una staffetta silenziosa si configura come elemento chiave nel caso dell'omicidio di Colalongo, con accuse che coinvolgono diversi soggetti e un nuovo arresto recente. Le indagini si concentrano su un perimetro geografico che comprende i comuni di Scisciano, San Vitaliano, Marigliano, Acerra e Afragola, territori segnati dalla presenza di clan camorristici in conflitto per il controllo degli affari.

Ci sono omicidi che si leggono solo guardando una mappa. Scisciano, San Vitaliano, Marigliano, Acerra, Afragola: nomi di comuni che tracciano un perimetro preciso, sospeso tra le province di Napoli e Avellino, dove da tempo si fronteggiano clan camorristici in lotta per il dominio sugli affari illeciti. È dentro questa geografia, e dentro questa logica, che il 17 dicembre scorso Ottavio Colalongo è stato ucciso. Bernardo Cava, secondo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, si trovava lì per una ragione ben definita. Non come esecutore. Il suo compito, stando alla ricostruzione degli inquirenti, era un altro: accompagnare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Omicidio a Scisciano, fermate 8 persone per l’omicidio di Ottavio ColalongoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Leggi anche: Chi è l’ex fidanzata di Rosa Chemical, Bibi Santi tra accuse di tentato omicidio e arresto