Castrovillari | 3 milioni per salvare l’acqua

A Castrovillari, la Regione Calabria ha stanziato tre milioni di euro per interventi volti a risolvere la crisi idrica che da anni interessa la zona. L’obiettivo è migliorare l’approvvigionamento e garantire l’approvvigionamento di acqua ai cittadini, con lavori che coinvolgono infrastrutture e reti di distribuzione. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la carenza d’acqua nel territorio.

La crisi idrica che da anni attanaglia Castrovillari sta per trovare una soluzione definitiva grazie a un intervento strategico della Regione Calabria. Tre milioni di euro sono stati stanziati per risanare la rete cittadina, con lavori che partiranno immediatamente per ripristinare l’approvvigionamento, specialmente nella zona nord del comune. Il documento ufficiale arrivato oggi presso il Dipartimento Ambiente certifica oltre 100 perdite nella rete, molte delle quali ravvicinate e critiche. Questo rilievo tecnico ha permesso di mappare con precisione ogni criticità, preparando il terreno per una sostituzione mirata dei tratti più compromessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrovillari: 3 milioni per salvare l’acqua Articoli correlati Emmsì a Milano: arte e acqua per salvare il lagoUna mostra dedicata all’evoluzione del personaggio Emmsì si terrà a Milano presso la Franco Angeli Academy. Roma: 500 studenti vincono i Blue Awards per salvare l’acquaIl cuore pulsante dell'evento si è accesa ieri mattina all'Auditorium Parco della Musica, dove 500 studenti delle scuole romane hanno ricevuto il... Una selezione di notizie su Castrovillari 3 milioni per salvare... Temi più discussi: Castrovillari, emergenza idrica: oltre 100 perdite individuate, pronti 3 milioni per la rete; Crisi idrica a Castrovillari: interviene la Regione Calabria con 3 milioni di investimento; La Regione Calabria interviene sulla crisi idrica di Castrovillari; Castrovillari, oltre 100 perdite nella rete idrica: via ai lavori da 3 milioni · CosenzaChannel.it. Castrovillari, addio crisi idrica: la Regione investe 3 milioni per riparare oltre 100 perditeL’On. Riccardo Rosa annuncia il piano per la rete cittadina: Mappate le criticità, lavori al via per il ripristino di condotte e serbatoi. Acqua garantita anche nella zona nord. cosenzapost.it Castrovillari, oltre 100 perdite nella rete idrica: via ai lavori da 3 milioniMappata una rete colabrodo, interventi imminenti per sostituzioni, pozzi e sistemi smart. La Regione annuncia la svolta dopo anni di disagi ... cosenzachannel.it Telejato. . Breve edizione di telejato notizie da Castrovillari facebook