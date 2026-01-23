Gol a raffica e umiliazioni Vi porto dentro l' incubo del calcio giovanile fiorentino

Ogni fine settimana, sui campi di calcio giovanile a Firenze, si ripetono episodi di incontri intensi e sfide sportive, spesso caratterizzate da comportamenti poco appropriati. In questo scritto, esploreremo le dinamiche di un contesto che dovrebbe promuovere valori di fair play e crescita, ma che talvolta si trasforma in un ambiente difficile, riflettendo le sfide e le criticità del calcio giovanile toscano.

Ogni fine settimana, sui campi della Toscana, si ripete una scena che con la formazione sportiva ha sempre meno a che fare. Tabellini con punteggi in doppia cifra, partite chiuse già dopo pochi minuti, settanta interminabili minuti in cui il risultato smette di essere competizione e diventa solo.

