Nel mondo dei fumetti e delle serie TV, i personaggi spesso tornano in vita o cambiano di ruolo grazie a elaborate trame di multiverso e resurrezioni. In una recente pubblicazione dedicata a Daredevil, viene rivelato un colpo di scena che coinvolge il personaggio di Kingpin, portando a una svolta significativa nella narrazione. La storia si concentra su eventi che sconvolgono le dinamiche tra i protagonisti, lasciando il pubblico con molte domande.

Nel Marvel Cinematic Universe, la morte è spesso una porta girevole. Tra varianti, multiversi e resurrezioni miracolose, il peso del lutto ha faticato a restare impresso nei fan. Tuttavia, quando il colpo va a segno davvero, l’impatto è devastante. Dopo i sacrifici di Iron Man, Black Widow e la dolorosa scomparsa di T’Challa, una nuova vittima eccellente si è appena unita alla ristretta cerchia delle morti che contano. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Il tragico destino di Vanessa Marianna-Fisk. L’episodio 4 della seconda stagione di Daredevil: Born Again ha scosso le fondamenta della serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil: Born Again 2 – Il colpo di scena che distrugge Kingpin! [SPOILER]

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Mike Colter e Finn Jones sono stati avvistati sul set di Daredevil: Born Again 3 a New York, fuori da un tribunale a Brooklyn, insieme a Krysten Ritter. L’ipotesi reunion Defenders torna a farsi concreta, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali sulla trama. - facebook.com facebook

Jessica Jones and Karen Page trailers and JJ stunt double have been spotted on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. Looks like Krysten Ritter will be back as Jessica Jones for the next season. (via: @vinyl_justin) x.com