La seconda stagione di Daredevil: Born Again si avvicina, con un teaser ufficiale che anticipa un ritorno intenso nel mondo del Diavolo di Hell’s Kitchen. La serie Marvel Television promette di mantenere alta l’attenzione dei fan, senza pause o rallentamenti nella narrazione.

È tempo di tornare a ballare con il Diavolo. Marvel Television ha pubblicato il teaser trailer della seconda stagione di Daredevil: Born Again, e bastano pochi secondi per capire che la serie non ha alcuna intenzione di rallentare. Il tono è cupo, minaccioso, carico di tensione: Hell’s Kitchen non è mai stata così pericolosa. Il filmato, diffuso il 27 gennaio 2026, ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan, superando in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni. Un segnale chiaro: il ritorno di Matt Murdock è uno degli eventi Marvel più attesi del momento. Un’atmosfera ancora più oscura. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil: Born Again 2, arriva il teaser ufficiale

