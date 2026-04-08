Il mercato del Napoli si sta preparando per la prossima stagione, con alcune novità in arrivo. A fare il punto sulla situazione è stato il noto giornalista Fabrizio Romano, che ha annunciato alcuni movimenti di mercato in vista dell’estate. L’attenzione si concentra sulle trattative in corso e sui possibili acquisti o cessioni che potrebbero coinvolgere il club partenopeo.

Il mercato del Napoli inizia a muoversi in vista dell’estate, e a fare il punto è stato il giornalista Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, infatti, tra le opportunità che circolano per gli azzurri c’è anche il nome di un centrocampista di livello europeo. La notizia riguarda il possibile interesse per Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano attualmente in forza al Manchester United, che sarebbe stato proposto al Napoli già nella scorsa estate. Fabrizio Romano: “Ugarte proposto al Napoli”. Sul suo canale YouTube, Romano ha spiegato la situazione legata al giocatore e al possibile trasferimento in azzurro: “Ugarte è in uscita dal Manchester United. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dal Manchester United al Napoli: l’annuncio di Romano

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