L' area della stazione ferroviaria cambia volto in attesa del sovrappasso di collegamento con via Piaggio FOTO

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area della stazione centrale di Chieti, inseriti nel progetto Corso Tiburtina. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e l’aspetto urbano dell’area, preparando l’installazione del nuovo sovrappasso di collegamento con via Piaggio. Questi interventi rappresentano un passo importante per valorizzare uno dei principali punti di accesso alla città, migliorando l’estetica e la funzionalità dell’ambiente circostante.

“Si tratta di un progetto integrato – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione urbana, Stefano Rispoli – che supera la logica degli interventi frammentati e punta a ricostruire un vero e proprio continuum urbano, funzionale e riconoscibile, capace di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e l’immagine complessiva della città. Il progetto interessa cinque aree tra loro strettamente connesse, affrontate come parti di un unico disegno urbano coerente, con materiali uniformi, soluzioni architettoniche coordinate e un segno progettuale unitario. I primi lavori hanno preso avvio dall’area dell’ex bar Cigno, dove è in corso la realizzazione della nuova pavimentazione che accompagnerà il fronte della stazione ferroviaria fino al bar Roma".🔗 Leggi su Chietitoday.it

La stazione si trasforma con nuovi locali, un'area museale e un'illuminazione migliorata.

Lunedì 12 gennaio è stato riaperto il sottopasso tra piazzale Marconi e via Gavazzeni, dopo un anno di chiusura.

