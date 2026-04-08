Da Porto Ercole a Stoccolma | il piano globale di Miramis per il lusso

Miramis ha annunciato un nuovo piano di espansione che coinvolge diverse città europee, partendo dalla Toscana e arrivando fino a Stoccolma. La società intende trasformare il proprio modello di business in una piattaforma globale, combinando servizi legati al benessere, alla cultura e alla ristorazione di alta qualità. Questa strategia prevede l’apertura di nuove sedi e l’integrazione di diverse offerte nel settore del lusso.

Miramis trasforma il proprio modello di business in una piattaforma globale, estendendo le operazioni dalla Toscana fino a Stoccolma per integrare benessere, cultura e alta ristorazione. Il gruppo, guidato da Stefano Cuoco, ha deciso di evolversi verso un sistema internazionale che seleziona accuratamente le mete dell’espansione. Questa strategia prevede l’apertura di spazi dedicati all’intrattenimento e all’ospitalità, partendo dalle radici svedesi e italiane per creare un ecosistema di servizi esclusivi. L’operazione parte da Porto Ercole, dove l’Isolotto Beach Club e l’hotel La Roqqa hanno dato il via a un percorso che lega l’offerta gastronomica al paesaggio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da Porto Ercole a Stoccolma: il piano globale di Miramis per il lusso Porto di Marina, il piano b: "La multinazionale rilancia hotel di lusso da 7000 mq""Via gli edifici residenziali perché bocciati, ed ecco che spunta sempre in zona Porto, la cittadella del lusso con un albergo di 7mila metri... Ex Cirio: 30 milioni per il nuovo resort a Porto ErcoleIl 3 aprile 2026 segna una data di svolta per Porto Ercole, dove il Comune di Monte Argentario ha rilasciato il permesso di costruire a Miramis per... Temi più discussi: Ex Cirio, svolta dopo 40 anni: via libera al resort di lusso a Porto Ercole; Approdi di Porto Ercole: La colpa dello stallo sta nelle scelte sbagliate; Al via la rigenerazione dell’ex Cirio di Porto Ercole, destinazione ricettivo; Le Spiagge più Belle dell’Argentario: Guida Estate 2026. Rigenerazione urbana dell'ex stabilimento Cirio a Porto Ercole: via libera del Comune di Monte Argentario al progettoIl Comune di Monte Argentario concede il permesso di costruire a Miramis per riqualificare l'ex stabilimento Cirio, trasformandolo in una struttura ricettiva sostenibile e integrata nel paesaggio. maremmanews.it Porto Ercole, concessioni demamiali da discutere in consiglio comunaleIl punto era stato ritirato nell’ultima assise e ora arriva un consiglio comunale straordinario per parlare delle concessioni demaniali di Porto Ercole, unico punto all’ordine del giorno. Si tratta ... lanazione.it Buona Pasqua da Porto Ercole! La Pro Loco di Porto Ercole augura a tutti i cittadini e ai visitatori una Pasqua serena, colma di gioia e di momenti speciali da condividere con chi si ama. Che questa giornata porti con sé la luce della rinascita e la - facebook.com facebook