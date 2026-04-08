Il Festival Fotografico Europeo si svolge tra i comuni della Valle Olona e l’aeroporto di Malpensa, con l’Archivio Fotografico Italiano che coordina la quinta settimana dell’evento. La manifestazione include esposizioni e iniziative che coinvolgono diverse località della zona. Tra le mostre in programma ci sono immagini che spaziano da ritratti di registi italiani a scatti sulla situazione a Gaza.

L’Archivio Fotografico Italiano coordina la quinta settimana del Festival Fotografico Europeo tra i comuni della Valle Olona e l’aeroporto di Malpensa. Il programma prevede mostre, incontri con autori e presentazioni editoriali per indagare l’evoluzione del linguaggio visivo. Il calendario degli eventi parte giovedì 9 aprile al Terminal 1 di Milano Malpensa. Qui debutta l’esposizione di Gabriele Maria Pagnini, intitolata Ritratti di un’epoca 1970–2000, che mette in scena volti celebri come Catherine Deneuve, Andy Warhol e Federico Fellini attraverso un uso rigoroso del bianco e nero. Sempre giovedà, alle 18:30, l’attenzione si sposta a Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Fellini a Gaza: il Festival Fotografico invade la Valle Olona

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Si parla di: Ritratti di un'epoca a Malpensa e reportage su Gaza: la quinta settimana del l Festival Fotografico Europeo.

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