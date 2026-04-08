Cost incentivi alle reti di ricerca europee | in arrivo la Open Call 2026

Il 31 luglio 2026 si aprirà la nuova chiamata aperta per il programma Cost, destinata a finanziare le Cost Actions. Si tratta di reti di ricerca di quattro anni, caratterizzate da un approccio bottom-up e aperte a diversi settori scientifici. Questa iniziativa mira a promuovere collaborazioni interdisciplinari tra ricercatori di vari paesi europei. La call rappresenta un passo importante per sostenere attività di ricerca collaborative e transnazionali.

Si aprirà il 31 luglio 2026 la nuova Cost Open Call, iniziativa chiave per sostenere le Cost Actions, reti di ricerca interdisciplinari della durata di quattro anni, aperte a tutti i settori scientifici e costruite secondo un approccio bottom-up. Il programma continua a puntare sul rafforzamento della cooperazione europea, finanziando attività di networking come eventi, missioni scientifiche, scuole di formazione e strumenti di collaborazione, con un budget di circa 150.000 euro nel primo anno e 180.000 euro annui nei successivi tre anni. Tra le principali novità della call 2026 emerge un deciso rafforzamento dell’ inclusività e del ... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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