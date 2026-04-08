Così le altre Ecco il calendario delle partite prima dei playoff

Il campionato si avvia verso la fase finale con le ultime quattro giornate di regular season. Nella prima delle sfide, la squadra di casa affronterà in trasferta la Seravezza Pozzi. Il calendario prevede incontri tra le varie formazioni che si contendono gli ultimi posti utili per accedere ai playoff, con partite che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane.

Se il Siena nelle ultime quattro giornate affronterà nell’ordine Seravezza Pozzi (in trasferta), Montevarchi (al Franchi), Camaiore (in trasferta) e Trestina (al Franchi) quale il cammino delle altre pretendenti al secondo posto? Il Seravezza, dopo la sfida casalinga con i bianconeri, andrà a far visita al Ghiviborgo, ospiterà il Foligno e chiuderà il suo percorso in casa del San Donato Tavarnelle. Il Tau Altopascio, archiviata la pratica Cannara, giocherà al Lotti di Poggibonsi, sette giorni dopo affronterà in casa il Terranuova Traiana e, nell’ultimo atto della stagione regolare, busserà alla porta del Follonica Gavorrano. Il Prato,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Playoff Mondiali 2026, calendario e programma delle partite: gli orari TVEcco tutto il programma completo di orari e stadi, dei playoff mondiali sia del Gruppo europeo, dove c'è l'Italia di Gattuso e il mini-torneo...

Catania, ecco il calendario delle prossime partite fino al termine della stagioneIl comunicato ufficiale della Lega Pro ha definito date e orari delle gare dalla 13ª alla 19ª giornata di ritorno del campionato di Serie C 2025-2026.

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