A Cosenza, un progetto educativo ha portato l'arte del clown nelle scuole con l'obiettivo di aiutare gli studenti a gestire l'ansia. Il collettivo ConimieiOcchi ha avviato l'iniziativa chiamata

Il collettivo ConimieiOcchi ha dato il via a Ridere di cuore, un percorso di crescita sociale basato sull’arte che coinvolge l’Istituto Comprensivo Spirito Santo di Cosenza fino al mese di maggio. L’iniziativa, accolta positivamente dal dirigente Massimo Ciglio e dalla comunità scolastica, punta a integrare studenti, docenti e genitori attraverso un approccio multidisciplinare. L’obiettivo è potenziare il benessere psico-fisico dei partecipanti sfruttando la risata come strumento di apertura emotiva. La poetica del clown per abbattere le barriere emotive. Francesco Votano ha aperto i lavori la scorsa settimana, guidando i primi laboratori dedicati ai bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, l’arte del clown entra a scuola per sconfiggere l’ansia

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Squadre dei Comandi di Cosenza e Catanzaro stanno effettuando perlustrazioni nel tratto del fiume Trigno dove è scomparsa l’auto del 53enne Domenico Racanati in seguito al cedimento di un viadotto - facebook.com facebook

A Cosenza, con “Rai coltiva il futuro”, messi a dimora un Albero di Falcone e un Pino laricio. Un gesto concreto che unisce sostenibilità ambientale, legalità e valorizzazione del territorio. #raicoltivailfuturo #sostenibilità @_Carabinieri_ @Raiofficialnews x.com