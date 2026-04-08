Cambiocampo, il nuovo libro di Altrecose, analizza l’attuale fase del tennis, caratterizzata dalla presenza di un giocatore di nome Carlos. Il testo descrive come questa figura abbia influenzato il panorama sportivo e le dinamiche delle competizioni. Viene approfondito il modo in cui il tennis si sta evolvendo sotto la sua guida e le caratteristiche principali delle partite recenti. La pubblicazione fornisce un quadro aggiornato sulla scena tennistica contemporanea.

Un giorno di settembre del 2022 Giri Nathan, giornalista sportivo statunitense, prese una decisione sbagliata. Aveva passato dieci giorni afosi in tribuna stampa a guardare partite su partite degli US Open di tennis per poi scriverne tutta la sera, era sfinito, e così prese la metropolitana per Brooklyn prima del solito e andò a vedersi un quarto di finale a casa, in tv. «E fu così che riuscii a perdermi la partita tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e con lei la chance di intravedere un futuro straordinario. Guardai gli scambi iniziali in metro, in streaming sullo smartphone, sapendo dentro di me di aver fatto un grave sbaglio». Inizia con questo rimpianto il racconto della trasformazione del tennis di questi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa è successo nel tennis

Tennis Fitp Junior Program, primo successo del Cus Ferrara nel nuovo annoIl Tc le Mura ha visto lo svolgimento della prima tappa ferrarese del circuito di tornei Fitp Junior Program che ha fatto registrare il primo...

Leggi anche: Tennis, successo sui campi di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Baldisserri trionfa nel doppio: terzo titolo Itf in archivio

CON SINNER ERA INARRESTABILE… COSA È SUCCESSO AD ANNA KALINSKAYA

Temi più discussi: Sigonella, la base Usa e cosa è successo nel 1985 quando Craxi sfidò gli Stati Uniti; Almanacco 4 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Cosa è Successo Nel Primo Giorno Di Volo Di Artemis II; Lo stop a Pizzaballa e Ielpo, gli Usa contro Netanyahu: cosa è successo al Santo Sepolcro.

Caro carburanti: cosa è successo con il taglio delle accise (e perché c'è il rischio boomerang)Nella crisi energetica, innescata dalle recenti tensioni internazionali, l'Europa insiste sulla moral suasion e sulla riduzione dei consumi. L'Italia ha invece puntato sul taglio delle accise, una sce ... today.it

Sigonella, la base Usa e cosa è successo nel 1985 quando Craxi sfidò gli Stati UnitiIl racconto della crisi senza precedenti nelle relazioni tra Roma e Washington, quando carabinieri e avieri della base siciliana affrontarono la Delta Force ... repubblica.it

Cosa significa "riparare ciò che la malattia ha distrutto" Per la Dottoressa Antonella Ragnini Wilson e il suo team, significa ricostruire la mielina, lo scudo protettivo dei nostri nervi che la sclerosi multipla attacca. Grazie allo studio sul recettore Smoothened, la r - facebook.com facebook

Lady Gaga, cancellato il concerto a Montreal: cosa è successo #ladygaga x.com