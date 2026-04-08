Corato travolge la Virtus Matera | 97-63 fine del sogno serie B

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della ventisettesima giornata di serie B Interregionale, la Virtus Matera ha perso contro il Basket Corato con il punteggio di 97-63. La partita si è svolta al PalaLosito, dove la squadra ospite ha dominato dal primo all’ultimo minuto, portando a termine una vittoria netta. La sconfitta segna la fine del sogno di accesso ai playoff per la formazione di Matera.

La Virtus Matera ha subito una pesante sconfitta per 97-63 contro il Basket Corato nel corso della ventisettesima giornata di serie B Interregionale, in un incontro disputato presso il PalaLosito. Il risultato interrompe una serie positiva di sette successi consecutivi per la formazione guidata da coach Miriello. La partita è stata caratterizzata da un distacco netto fin dai primi minuti, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di recupero per gli ospiti. Il collasso immediato della Virtus al PalaLosito. L’inizio del match è stato traumatico per i giocatori di coach Miriello. Il Basket Corato ha impreso un ritmo travolgente, schierando un attacco che ha prodotto un parziale di 8-0 nei primissimi istanti della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Corato travolge la Virtus Matera: 97-63, fine del sogno serie B

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