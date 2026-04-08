Corato travolge la Virtus Matera | 97-63 fine del sogno serie B

Nel corso della ventisettesima giornata di serie B Interregionale, la Virtus Matera ha perso contro il Basket Corato con il punteggio di 97-63. La partita si è svolta al PalaLosito, dove la squadra ospite ha dominato dal primo all’ultimo minuto, portando a termine una vittoria netta. La sconfitta segna la fine del sogno di accesso ai playoff per la formazione di Matera.

La Virtus Matera ha subito una pesante sconfitta per 97-63 contro il Basket Corato nel corso della ventisettesima giornata di serie B Interregionale, in un incontro disputato presso il PalaLosito. Il risultato interrompe una serie positiva di sette successi consecutivi per la formazione guidata da coach Miriello. La partita è stata caratterizzata da un distacco netto fin dai primi minuti, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di recupero per gli ospiti. Il collasso immediato della Virtus al PalaLosito. L’inizio del match è stato traumatico per i giocatori di coach Miriello. Il Basket Corato ha impreso un ritmo travolgente, schierando un attacco che ha prodotto un parziale di 8-0 nei primissimi istanti della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corato travolge la Virtus Matera: 97-63, fine del sogno serie B Serie B: Virtus Matera sfida Corato, il big match per il titoloMercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:30, il PalaLosito di Corato ospiterà uno scontro fondamentale per la Serie B Interregionale. Virtus Matera vs Castellaneta: il derby della Serie BLa domenica del 15 marzo 2026, alle ore 18:00, il PalaSassi di Matera diventerà il teatro di uno scontro diretto tra la Virtus Matera e il Valentino... Serie B - FAS Corato, al PalaLosito con la capolista Virtus MateraLa Serie B Interregionale torna in campo subito dopo la pausa pasquale con l’unico turno infrasettimanale della stagione. La Fas Basket Corato lo affronterà tra le mura amiche ... pianetabasket.com Serie B - La Virtus Ragusa riposa ma non troppo. Di Gregorio: Pronti per MateraLa SuperConveniente Virtus Ragusa, domenica scorsa contro Corato, ha conquistato una vittoria importante che consolida il cammino dei biancazzurri e tiene apertissima la corsa nelle posizioni di verti ... pianetabasket.com