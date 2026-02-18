Convocati Bologna per il Brann le scelte di Italiano | l’elenco completo C’è un assente

Vincenzo Italiano ha convocato 23 calciatori per la trasferta in Norvegia contro il Brann, causa l'importanza della partita di Europa League. Tra i convocati, non figura uno dei titolari abituali, che salterà l’appuntamento per motivi personali. La lista include giovani emergenti e qualche veterano, pronti a scendere in campo sotto la guida del tecnico. La squadra si prepara con determinazione, consapevole dell’opportunità di fare risultato in un ambiente ostile. La sfida si avvicina e l’allenatore ha già scelto i nomi da schierare.

Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Pobega Bologna, ufficiale il riscatto dal Milan: c’è l’annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Infortunio Adams, che tegola per il Torino: c’è lesione! Salta due big match Infortunio Gimenez: luce in fondo al tunnel per l’attaccante. Le sue condizioni e quando potrebbe tornare a disposizione del Milan, ultimissime Sorrentino attacca Chiellini: «In un Chievo Juve io ero a terra privo di sensi e lui esultava tranquillamente!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Bologna per il Brann, le scelte di Italiano: l’elenco completo. C’è un assente Convocati Bologna per il Torino, le scelte di Italiano: 3 assenze tra i rossoblù! L’elenco completoVincenzo Italiano ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Torino, a causa di tre assenze tra i rossoblù. Convocati Cremonese per il Genoa, le scelte di Nicola: l’elenco completoNicola ha chiamato 23 giocatori per la partita contro il Genoa, che si giocherà domenica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I convocati per #TorinoBFC; I convocati per il Bologna; Bologna, i convocati per il Torino: out Lykogiannis, Heggem e De Silvestri; Torino, i convocati per il Bologna: Anjorin non sarà della partita. Bologna, i convocati per il Brann: non c’é LykogiannisVisualizzazioni: 0 Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista completa dei convocati per la partita di Europa League contro il Brann. Domani alle 18:45 ricomincia l’avventura in E ... calciostyle.it Bologna, Italiano ritrova Heggem per la sfida contro il BrannIl Bologna lunedì sera ospiterà l'Udinese allo Stadio Dall'Ara per la ventiseiesima giornata di Serie A. Prima dell'appuntamento in campionato, però, Italiano e i suoi saranno impegnati in Norvegia pe ... msn.com #Italiano #convocati #BrannBFC #BrannBologna #Brann #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Lykogiannis #DeSilvestri #Helland #calcio #UEL #EuropaLeague x.com Martedì convocati in Regione aziende, sindaci e il presidente de Pascale. Nel frattempo incarico a un tecnico per il patto tra Modena, Reggio e Piacenza. Anche il Comune di Bologna non ha fretta: "Ne parliamo dopo le elezioni". facebook