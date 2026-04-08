Nelle ultime ore, si sono diffuse voci riguardo a un possibile avvicinamento tra l’ex allenatore della nazionale e la guida tecnica della squadra azzurra. Questa ipotesi ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media, che hanno iniziato a monitorare eventuali sviluppi sulla questione.

Nelle ultime ore, Antonio Conte è stato accostato con insistenza alla panchina della Nazionale italiana. Peccato che chi segue il Napoli da vicino non ci creda affatto: il giornalista Carlo Alvino ha deciso di mettere i puntini sulle i senza troppi giri di parole. “Chi avrebbe contattato Conte?”: Alvino contro i rumors. La smentita di Alvino è in riferimento alla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, ed è arrivata direttamente dal suo profilo X. Il giornalista ha commentato così la notizia dell’avvicinamento della Nazionale italiana a mister Antonio Conte: “Antonio Conte prossimo CT della nazionale? Sarei curioso di sapere solo chi, in nome e per conto della FIGC (attuale o futura) lo ha contattato per informarlo della scelta e i termini del contratto (durata e ingaggio). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte CT dell’Italia, attacco durissimo di Alvino

Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succedeIl tecnico dopo Napoli-Milan: “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione” È arrivato il via libera, almeno a parole, di...

Calcio Napoli, la Gazzetta insiste: Conte tra i possibili ct dell’ItaliaSecondo il quotidiano sportivo il nome del tecnico azzurro resta tra le ipotesi per la panchina della Nazionale.

Temi più discussi: Mancini e Conte ct sono due strade percorribili? I loro contratti e quanto guadagnano; Italia, post Gattuso a chi tocca? Conte o Mancini, per il futuro si guarda al passato; Conte ct dell'Italia? Da Zoff a Capello: Può essere l'uomo giusto; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui.

Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succedeConte nuovo Ct dell'Italia ecco arrivare il via libera di Aurelio De Laurentiis: cosa sta succedendo per la panchina della Nazionale ... calciomercato.it

Abodi: Conte ct dell'Italia? È un grande allenatore, ma devono decidere Napoli e FigcE dopo le parole dello stesso tecnico salentino e quelle del presidente Aurelio De Laurentiis (i quali non hanno chiuso la porta), a parlare della possibilità di rivedere Conte a Coverciano ci ha ... calciomercato.com

Conte-Nazionale La strategia di De Laurentiis A Tutti in Campo, @tancredipalmeri ha commentato le voci su Antonio Conte come possibile prossimo Ct della Nazionale, soffermandosi sul rapporto tra il tecnico ed il presidente del Napoli Aurelio De Laure x.com

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, dice la sua sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della Nazionale Il Ministro ha speso belle parole per l'allenatore leccese, ma ha confermato come la decisione spetterà in primis al Na - facebook.com facebook