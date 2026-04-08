Conte CT dell’Italia attacco durissimo di Alvino

Da spazionapoli.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, si sono diffuse voci riguardo a un possibile avvicinamento tra l’ex allenatore della nazionale e la guida tecnica della squadra azzurra. Questa ipotesi ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media, che hanno iniziato a monitorare eventuali sviluppi sulla questione.

Nelle ultime ore, Antonio Conte è stato accostato con insistenza alla panchina della Nazionale italiana. Peccato che chi segue il Napoli da vicino non ci creda affatto: il giornalista Carlo Alvino ha deciso di mettere i puntini sulle i senza troppi giri di parole. “Chi avrebbe contattato Conte?”: Alvino contro i rumors. La smentita di Alvino è in riferimento alla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, ed è arrivata direttamente dal suo profilo X. Il giornalista ha commentato così la notizia dell’avvicinamento della Nazionale italiana a mister Antonio Conte: “Antonio Conte prossimo CT della nazionale? Sarei curioso di sapere solo chi, in nome e per conto della FIGC (attuale o futura) lo ha contattato per informarlo della scelta e i termini del contratto (durata e ingaggio). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Conte CT dell’Italia, attacco durissimo di Alvino

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